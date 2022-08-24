В Домодедове учитель воскресной школы зарезал настоятеля церкви

Мужчина скончался на месте
Преподаватель воскресной школы в подмосковном Домодедове поджег кабинет в воскресной школе и зарезал настоятеля церкви Николая Чудотворца.
Инцидент произошел 24 августа в селе Домодедово. 22-летний подозреваемый сначала устроил поджог, а затем напал на настоятеля с ножом. От полученных ранений он скончался на месте.
Возбуждено уголовное дело. Ход расследования поставлен на контроль, сообщила подмосковная прокуратура с своем telegram-канале.
"В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленный на установление обстоятельств и мотивов, совершенного преступления", - сообщила агентству "Москва" помощник руководителя ГСУ СКР по Московской области Анна Тертичная.
Telegram-канал Mash утверждает, что настоятеля звали Сергей Лопухов. Ему было 59-лет, служил протоиереем Коломенской епархии.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"