В Домодедове учитель воскресной школы зарезал настоятеля церкви

Мужчина скончался на месте

Преподаватель воскресной школы в подмосковном Домодедове поджег кабинет в воскресной школе и зарезал настоятеля церкви Николая Чудотворца.

Инцидент произошел 24 августа в селе Домодедово. 22-летний подозреваемый сначала устроил поджог, а затем напал на настоятеля с ножом. От полученных ранений он скончался на месте.

Возбуждено уголовное дело. Ход расследования поставлен на контроль, сообщила подмосковная прокуратура с своем telegram-канале.

"В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленный на установление обстоятельств и мотивов, совершенного преступления", - сообщила агентству "Москва" помощник руководителя ГСУ СКР по Московской области Анна Тертичная.

Telegram-канал Mash утверждает, что настоятеля звали Сергей Лопухов. Ему было 59-лет, служил протоиереем Коломенской епархии.

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