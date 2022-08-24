Бочкарев: Внедрение "облачных" сервисов вдвое сокращает срок согласования строительной документации

Устранение подрядчиком замечаний заказчика занимает 5-10 минут

"Облачные" сервисы, активно внедряемые на московских стройках, позволяют сократить сроки согласования разрешительной документации в два раза. Об этом сообщил заммэра мэра города Андрей Бочкарев.

"На строящихся объектах городского заказа в столице уже применяются комплексные цифровые решения и различные "умные" сервисы. Они включают в себя "облачные" решения для планирования строительных работ, модуль для приема и сдачи исполнительной документации, модуль сбора информации с внешних устройств и аналитики данных и другие элементы", - сказал Бочкарев.

По его словам, облачный сервис для исполнительной документации, активно внедряемый сегодня в Москве, экономит время на согласование на 50%.

"Устранение подрядчиком замечаний заказчика занимает 5-10 минут, акты отправляются на проверку сразу в момент их переформатирования, день в день, а накладные расходы при этом снижаются в три раза", - пояснил Бочкарев.

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