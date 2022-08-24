Звезду "Дома-2" нашли мертвой в Санкт-Петербурге

Тело было найдено в реке

В Санкт-Петербурге нашли мертвой предположительно участницу "Дома-2" Анастасию Кочервей. Тело обнаружили в реке без одежды.

Кочервей перестала выходить на связь на прошлой неделе. Несколько дней назад ее мать написала заявление в полицию, сообщает Telegram-канал 112.

В то же время телеканал 360 сообщает, что следователи проводят проверку по факту пропажи звезды "Дома-2". Мать девушки пока не подтвердила факт обнаружения тела.

"Ничего пока не найдено, ничего нет. Пока абсолютно ничего не ясно, ничего непонятно. Настя выходила на связь не так давно. То, что какой-то труп нашли — не совпадает по времени", — заявила женщина.

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