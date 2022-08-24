Стали известны подробности убийства настоятеля храма в Домодедове

Первые выводы следствия

В Подмосковье выясняют обстоятельства убийства настоятеля Церкви Николая Чудотворца в селе Домодедово Сергея Лопухова. В среду утром ему нанесли несколько ножевых ранений, от которых мужчина скончался на месте. Задержан подозреваемый. Это 22-летий местный житель. Что могло его толкнуть на преступление?

На этих кадрах фрагмент урока робототехники в воскресной школе церкви Николая Чудотворца в подмосковном Домодедове. Преподаватель Василий Рассоха теперь проходит подозреваемым в убийстве настоятеля храма. Сегодня утром, по данным следствия, священник заметил пожар в одном из кабинетов и застал там 22-летнего поджигателя - бывшего учителя воскресной школы.

В храме работают следователи. Сотрудники полиции задержали злоумышленника. Теперь правоохранителям предстоит выяснить мотив преступления. По данным, которые известны СМИ, Василий Рассоха уже около года не работал в воскресной школе. Есть версия, что молодой преподаватель оказывал знаки внимания несовершеннолетней девушке - по всей видимости, бывшей ученице. Он преследовал её, даже купил кольцо, но девочка-подросток взаимностью не отвечала, а избегала бывшего учителя.

Настоятель храма отец Сергий Лопухов всё узнал, пытался образумить мужчину - не вышло. Сегодня утром Рассоха не только попытался сжечь школу в церкви, но и несколько раз ударил настоятеля ножом. После убийства, по словам свидетелей, подозреваемый так и остался сидеть рядом с телом священника. Уголовное дело возбуждено по двум статьям – "Убийство" и "Умышленное уничтожение чужого имущества".

За убийство священника бывшему преподавателю воскресной школы грозит до 15 лет тюрьмы. Однако следователям предстоит провести ряд экспертиз - перед тем, как пойти на преступление, Василий Рассоха выложил в открытый доступ свой дневник. Туда он записывал все свои мечты, сны, планы и любовные переживания. Но реальные мысли в заметках перемешаны с бессмысленными фразами и картинками. Есть там размышления и о совершении убийства. Теперь правоохранителям предстоит определить вменяемость подозреваемого.

Петр Вершинин, "ТВ Центр".

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