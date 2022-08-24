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Собянин назвал ситуацию с пожарами в московском регионе стабильной

15:06
  • среда
  • 24 августа 2022

Столице не угрожает повторение опасной ситуации с пожарами, как в 2010 году

Пожары в Рязанской области, из-за которых периодически Москву накрывает смог и запах гари, получится локализовать в ближайшие двое суток. Об этом в среду заявил мэр Москвы Сергей Собянин на совещании у президента, посвящённого этой теме.
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Утром на своей станице в соцсетях мэр Москвы опубликовал кадры, как сейчас идёт тушение крупных возгораний в соседнем регионе. В помощь Москва направила почти 9 тысяч спасателей, свыше двух тысяч единиц техники, 6 вертолетов и почти 30 мощных бульдозеров, которые помогают пробираться до очагов возгорания. Также мэр успокоил, что повторения ситуации 2010 года в Москве не будет.

"В самом регионе, московском регионе ситуация стабильная, несмотря на сложный пожароопасный период. Каких-то серьезных возгораний нет", - сообщил Собянин.

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