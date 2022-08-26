Продолжается благоустройство около станции "Варшавская" БКЛ метро

Запланирована прокладка новых дорожек

На юге столицы ко Дню города будет завершено благоустройство территории возле станции "Варшавская" Большой кольцевой линии метро. Там сделают удобный пешеходный маршрут и пространство для отдыха.

Здесь полностью обновят систему освещения и установят новые фонари, провода уберут под землю в кабельную канализацию. Также появятся современные автобусные остановки с зарядными устройствами.

В планах высадить деревья и кустарники, кроме того, здесь разобьют цветники и газон. Сейчас для этого уже формируют грунт. На финальной стадии и прокладка новых дорожек.

"Мы в нескольких местах увеличили до трех либо до пяти метров тротуар, обновили покрытие, что будет приветствовать не только пешему движению, но также и передвижению тех, кто используется колёсный транспорт, велосипеды, скейтборды, самокаты и иные", - рассказал заместитель руководителя Департамента капитального ремонта города Москвы Антон Акулов.

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