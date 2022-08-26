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Продолжается благоустройство около станции "Варшавская" БКЛ метро

15:03
  • пятница
  • 26 августа 2022

Запланирована прокладка новых дорожек

На юге столицы ко Дню города будет завершено благоустройство территории возле станции "Варшавская" Большой кольцевой линии метро. Там сделают удобный пешеходный маршрут и пространство для отдыха.

Здесь полностью обновят систему освещения и установят новые фонари, провода уберут под землю в кабельную канализацию. Также появятся современные автобусные остановки с зарядными устройствами.

В планах высадить деревья и кустарники, кроме того, здесь разобьют цветники и газон. Сейчас для этого уже формируют грунт. На финальной стадии и прокладка новых дорожек.

"Мы в нескольких местах увеличили до трех либо до пяти метров тротуар, обновили покрытие, что будет приветствовать не только пешему движению, но также и передвижению тех, кто используется колёсный транспорт, велосипеды, скейтборды, самокаты и иные", - рассказал заместитель руководителя Департамента капитального ремонта города Москвы Антон Акулов.

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Благоустройство около станции "Варшавская" БКЛ метро
Благоустройство около станции "Варшавская" БКЛ метро
Благоустройство около станции "Варшавская" БКЛ метро
Благоустройство около станции "Варшавская" БКЛ метро
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