Поселок под Наро-Фоминском страдает из-за неработающих очистных сооружений

Жители хотят взять коммуникации под свой контроль

Технология под названием "и так сойдёт". Жители одного из посёлков под Наро-Фоминском жалуются на неработающие очистные сооружения. Управляющая компания обещала наладить систему ещё восемь лет назад. Но слова так и остались словами, стоки продолжают заполняться и наносят природе непоправимый ущерб.

Коттеджный посёлок в Наро-Фоминском районе. Большие участки и дома, зелёные ухоженные газоны, ровные дороги и аккуратные заборы. У кого-то даже свой пруд с уточками. Вокруг - лес. В рекламном проспекте бы написали - "Есть всё для комфортной жизни". Почти всё.

Отходы больше чем с 400 домов стекаются сюда. Это якобы очистные сооружения, правда, непонятно, что в них очистного, потому что все продукты жизнедеятельности - и не только в итоге оказываются в местном ручье. Всё это растекается по лесу, отравляя почву и деревья, и оказывается в реке.

Так выглядит лес, который погубили эти так называемые очистные сооружения (см. видео). Деревья засыхают и выворочены с корнем, везде мох, папоротники и лягушки. Почва мягкая и пружинистая. Больше похоже на болото. Сточное.

Отходы в конце концов попадают в Пахру. Управляющая компания ещё 8 лет назад, когда в посёлок заезжали первые домовладельцы, пообещала установить очистные сооружения. На деле ими оказалась простейшая конструкция - две трубы и большой бак. Построено и запатентовано по технологии "И так сойдёт".

С главой управляющей компании разговаривали много раз, и ответ всегда один, обнадёживающий: всё сделаем и устраним, не переживайте. Жильцы обращались во все возможные инстанции: и в профильные министерства и надзорные органы, в Государственную думу и к губернатору. Административное дело дошло до прокуратуры.

Сейчас жители намерены взять коммуникации под свой контроль. Для этого необходимо, чтобы их в коттеджном посёлке признали бесхозными. В этом случае их передадут муниципалитету, а уже от него домовладельцы смогут получить коммуникации в аренду, и обслуживать самостоятельно.

Александра Панина, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"