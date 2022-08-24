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"Школу юного хирурга" посетили тысячи московских школьников

15:12
  • среда
  • 24 августа 2022

Школьники могут примерить на себя различные медицинские специальности

Тысячи московских школьников посетили в этом году летние занятия в "Школе юного хирурга" при университете имени Пирогова. Старшеклассники смогли полностью погрузиться в профессию врача, попробовать себя в различных специальностях и даже испытать свою руку в реалистичных операциях.

Ситуация критическая. Жертве автокатастрофы со множественными травмами необходима искусственная вентиляция легких. Интубацию трахеи предстоит провести группе учащихся старших классов общеобразовательных столичных школ.

Несмотря на все трудности, реанимационные мероприятия завершаются успешно. Пациенту-андроиду оказана необходимая первая помощь. Так проходят занятия в "Школе юного хирурга" на базе мультипрофильного симуляционного центра Университета имени Пирогова. Этим летом уже в седьмой раз школа открыла свои двери для учащихся профильных медицинских классов.

"В "Школе юного хирурга" я обычно рассказываю ребятам, что за профессия анестезиолог-реаниматолог, что делают эти врачи, чем отличаются отделения - анестезиологии, отделение реанимации и интенсивной терапии. Они задают много интересных вопросов, а это говорит о том, что они действительно приходят сюда не просто так", - рассказала врач анестезиолог-реаниматолог Александра Кинешемова.

Порядка 90% занятий в рамках летнего интенсива для школьников связаны с практикой. Ребята получают в руки хирургические и диагностические инструменты, учатся работать со сложнейшей медицинской аппаратурой и сами проводят лабораторные исследования.

Во время занятий будущие медики могут примерить на себя практически все существующие специальности: психиатра, невролога, терапевта, травматолога, врача-эндоскописта, акушера, а с этого года и пластического хирурга.

Основные задачи таких экспресс-практик - определить для будущих медиков интерес к определенным направлениям, а также показать специфику работы различных специалистов со всеми её плюсами и минусами.

После таких практик многие из тех, кто побывал здесь, твердо решают посвятить себя медицине. Этим летом занятия в "Школе юного хирурга" смогли посетить более 3000 московских школьников. Ну а у тех, кто пока не успел зарегистрироваться в проекте, есть отличный шанс сделать это уже на осенних каникулах.

Татьяна Сидорова, "ТВ Центр".

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Школа юного хирурга
Школа юного хирурга
Школа юного хирурга
Школа юного хирурга
Школа юного хирурга
Школа юного хирурга
Школа юного хирурга
Школа юного хирурга
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