В Московском зоопарке обновили экспозицию "Кошачий ряд"

Теперь в вольере больше места

В Московском зоопарке двойное новоселье! Там обновили одну из старейших экспозиций "Кошачий ряд". Теперь у леопарда Мизера в шесть раз больше места в вольере для передвижения и отдыха! Есть где прыгать, куда взобраться и откуда наблюдать.

Одно из укрытий находится так высоко, что усатый хозяин оказывается прямо над головами посетителей. Пуме Габриэлю тоже жаловаться не приходится: в его распоряжении теперь огромная территория с растениями, газонами, деревьями, а значит и больше укромными мест. Самое уютное - это балкончик-пещера на втором этаже.

Во всех вольерах сетку заменили на высокопрочное стекло, которое обеспечивает хороший обзор кошачьего семейства, но не даёт их подкармливать, сообщает "ТВ Центр".

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