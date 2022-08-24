ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Московском зоопарке обновили экспозицию "Кошачий ряд"

15:21
  • среда
  • 24 августа 2022

Теперь в вольере больше места

В Московском зоопарке двойное новоселье! Там обновили одну из старейших экспозиций "Кошачий ряд". Теперь у леопарда Мизера в шесть раз больше места в вольере для передвижения и отдыха! Есть где прыгать, куда взобраться и откуда наблюдать.

Одно из укрытий находится так высоко, что усатый хозяин оказывается прямо над головами посетителей. Пуме Габриэлю тоже жаловаться не приходится: в его распоряжении теперь огромная территория с растениями, газонами, деревьями, а значит и больше укромными мест. Самое уютное - это балкончик-пещера на втором этаже.

Во всех вольерах сетку заменили на высокопрочное стекло, которое обеспечивает хороший обзор кошачьего семейства, но не даёт их подкармливать, сообщает "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Леопард
Леопард
Путин
Путин
Леопард
Леопард
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.