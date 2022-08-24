ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин потребовал принять меры по борьбе с лесными пожарами

12:52
  • среда
  • 24 августа 2022

Президент назвал особенно сложной ситуацию в Рязанской области

Президент России Владимир Путин в среду, 24 августа, провел в режиме видеоконференции совещание по ликвидации природных пожаров на территории российских регионов.

Власти отвергли риск распространения рязанских пожаров на Подмосковье
В Рязанской области выросла площадь природных пожаров

Глава государства напомнил, что аномально жаркая погода привела природным пожарам. Борьба с ними, учитывая высокие температуры, засуху, пересыхание рек и другие факторы практически по всему континенту идет сложно, требуя привлечения масштабных ресурсов.

В России на текущий момент общая площадь лесных пожаров почти в три раза меньше, чем годом ранее, – в 2,8 раза, отметил президент.

Однако в некоторых регионах сложилась крайне сложная ситуация, прежде всего — в Рязанской области, подчеркнул Путин. В регионе из-за сильного ветра огонь продолжает распространяться, очаги в нескольких районах находятся в пятикилометровой зоне от населенных пунктов.

Необходимо принять все необходимые меры по ликвидации пожаров и минимизации ущерба, а главное – для защиты людей, природы, животного мира, цитирует Путина пресс-служба Кремля.

В мае Владимир Путин проводил совещание, посвященное борьбе с лесными пожарами. Глава государства заявлял, что нельзя допустить повторения прошлогодней ситуации, когда лесные пожары оказались самыми интенсивными и продолжительными за все последнее время.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Лесные пожары
Лесные пожары
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.