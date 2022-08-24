Путин потребовал принять меры по борьбе с лесными пожарами

Президент назвал особенно сложной ситуацию в Рязанской области

Президент России Владимир Путин в среду, 24 августа, провел в режиме видеоконференции совещание по ликвидации природных пожаров на территории российских регионов.

Глава государства напомнил, что аномально жаркая погода привела природным пожарам. Борьба с ними, учитывая высокие температуры, засуху, пересыхание рек и другие факторы практически по всему континенту идет сложно, требуя привлечения масштабных ресурсов.

В России на текущий момент общая площадь лесных пожаров почти в три раза меньше, чем годом ранее, – в 2,8 раза, отметил президент.

Однако в некоторых регионах сложилась крайне сложная ситуация, прежде всего — в Рязанской области, подчеркнул Путин. В регионе из-за сильного ветра огонь продолжает распространяться, очаги в нескольких районах находятся в пятикилометровой зоне от населенных пунктов.

Необходимо принять все необходимые меры по ликвидации пожаров и минимизации ущерба, а главное – для защиты людей, природы, животного мира, цитирует Путина пресс-служба Кремля.

В мае Владимир Путин проводил совещание, посвященное борьбе с лесными пожарами. Глава государства заявлял, что нельзя допустить повторения прошлогодней ситуации, когда лесные пожары оказались самыми интенсивными и продолжительными за все последнее время.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"