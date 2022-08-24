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Минобороны России назвало потери ВСУ при наступлении союзных войск

13:00
  • среда
  • 24 августа 2022

Спецоперация по защите республик Донбасса продолжается

Три бригады Вооруженных сил Украины на донецком направлении потеряли более 600 человек в результате наступления союзных войск. Об этом рассказал в среду, 24 августа, официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
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Конашенков уточнил, что таковы потери действовавших на донецком направлении 68-й пехотно-егерской, 66-й механизированной и 56-й мотопехотной бригад ВСУ.

Кроме того, около 160 военнослужащих 66-й механизированной бригады ВСУ отказались принимать дальнейшее участие в боевых действиях.

Командование оперативно-тактической группы ВСУ "Донецк" приняло решение о выводе данных соединений c занимаемых позиций в тыловые районы из-за потери боеспособности, цитирует Конашенкова ТАСС.

Один из лидеров запорожского ополчения, командир отряда "Троя" Владимир Новиков с позывным "Алабай" ранее рассказал, что Киев значительно занижает свои боевые потери. По мнению ополченца, ВСУ потеряли порядка 200 тысяч человек убитыми и больше 300 тысяч ранеными.

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