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МВД выплатит миллион рублей за помощь в задержании двух командиров ВСУ

13:12
  • среда
  • 24 августа 2022

Они пытали российских военных

МВД России объявило о вознаграждении за помощь в задержании двух командиров украинского националистического батальона "Азов" (организация запрещена в России – прим. ред.) Константина Немичева и Сергея Величко.
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Немичев и Величко обвиняются в пытках российских военнослужащих и убийствах с особой жестокостью. Они объявлены в межгосударственный розыск и заочно арестованы, сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел.

Кроме того, Немичев и Величко включены в федеральный список "Десять особо опасных разыскиваемых преступников".

"За помощь в задержании каждого из них объявлено вознаграждение в размере одного миллиона рублей", - сообщили в МВД.

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