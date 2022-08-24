МВД выплатит миллион рублей за помощь в задержании двух командиров ВСУ

Они пытали российских военных

МВД России объявило о вознаграждении за помощь в задержании двух командиров украинского националистического батальона "Азов" (организация запрещена в России – прим. ред.) Константина Немичева и Сергея Величко.

Немичев и Величко обвиняются в пытках российских военнослужащих и убийствах с особой жестокостью. Они объявлены в межгосударственный розыск и заочно арестованы, сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел.

Кроме того, Немичев и Величко включены в федеральный список "Десять особо опасных разыскиваемых преступников".

"За помощь в задержании каждого из них объявлено вознаграждение в размере одного миллиона рублей", - сообщили в МВД.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"