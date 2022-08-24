ВСУ обстреляли "Галактику": страшные кадры из Донецка

Снаряд попал в крупный торговый центр

Украина использует всё более изощрённые и бесчеловечные методы ведения боевых действий, в основе которых - откровенный террор. Как минимум два мирных жителя ЛНР стали жертвами нового обстрела. Киевские силовики атаковали город Ровеньки. Сейчас там идёт разбор завалов, спасатели ищут пострадавших. Также неонацисты вновь открыли массированный огонь по Донецку. Разбомбили школу. Другой снаряд попал в крупный торговый центр. Начался пожар. Весь комплекс охвачен пламенем.

Это один из сетевых гипермаркетов "Галактика". В Донецке их несколько штук. Всегда много посетителей, потому что здесь продаётся очень широкий ассортимент товаров: от стройматериалов до одежды и игрушек.

Это, судя по всему, место попадания (см. видео). Видно, как взрывом буквально разворотило крышу и верхний этаж торгового центра. В момент попадания снаряда или ракеты, специалистам ещё предстоит выяснить, чем именно стреляла украинская армия, магазин только открылся, однако посетителей уже было немало. Служба оповещения сработала должным образом. Была проведена эвакуация покупателей и персонала магазина. О пострадавших и погибших пока не сообщается.

На тушение пожара были брошены фактически все свободные расчёты донецкого МЧС. Пришлось даже просить о помощи военных, которые подвозили к торговому центру цистерны с водой.

Место попадания – это отдел стройматериалов, где было много дерева. Дальше огонь перекинулся на лакокрасочные изделия. Автозапчасти. И по всему торговому центру - вплоть до отдела садовых растений, который находится в другом конце здания.

Сильный ветер, который уже несколько дней в Донецке, буквально за считанные минуты разнёс огонь по всей территории торгового центра. А это как минимум две тысячи квадратных метров. Дым тянет на город. Чёрный столб виден во всех районах столицы Донецкой народной республики.

После вчерашних мощнейших обстрелов Донецка, которые ВСУ явно приурочили ко дню украинского флага, мало кто в городе сомневался, что сегодняшний день независимости Украины пройдёт в республике тихо.

Многие торговые центры Донецка, в том числе и этот, анонсировали, что сегодня начинаются школьные ярмарки – республика готовится к началу учебного года, однако в свете последней событий в городе пока не ясно, в какой форме будет проходить обучение: очной либо дистанционно.

Дмитрий Гусев. Роман Борискин и Дмитрий Лукиных. "ТВ Центр" из Донецка.

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