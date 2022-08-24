Путин отправил Мишустина в охваченные пожарами регионы

Президент также дал согласие на поездку Собянина в Рязанскую область

Премьер-министру России Михаилу Мишустину поручено лично посетить регионы, охваченные лесными пожарами. Такое поручение в среду, 24 августа, дал российский лидер Владимир Путин.

Глава государства проводит в режиме видеоконференции совещание, посвященное борьбе с лесными пожарами. Во время обсуждения проблемы президент поручил Мишустину отправиться в субъекты Федерации, где горят леса.

Кроме того, Владимир Путин дал согласие на поездку мэра Москвы Сергея Собянина в Рязанскую область, чтобы посмотреть на работу московской группировки в борьбе с пожарами. Столичный градоначальник сам обратился к президенту с просьбой поручить ему такую поездку.

Российский лидер заявил, что Собянин правильно делает, оказывая поддержку соседнему региону в борьбе с лесными пожарами. Это и в интересах москвичей, поскольку "роза ветров такая, что из Рязанской области до Москвы все-таки доносится этот дым, создает проблемы для людей", цитирует президента РИА Новости.

В Гидрометцентре ранее рассказали, что для полного устранения лесных пожаров в Рязанской области нужны ливневые либо затяжные дожди. Однако до конца текущей недели их ожидать не стоит.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"