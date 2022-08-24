ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин отправил Мишустина в охваченные пожарами регионы

13:19
  • среда
  • 24 августа 2022

Президент также дал согласие на поездку Собянина в Рязанскую область

Премьер-министру России Михаилу Мишустину поручено лично посетить регионы, охваченные лесными пожарами. Такое поручение в среду, 24 августа, дал российский лидер Владимир Путин.
Путин потребовал принять меры по борьбе с лесными пожарами

Глава государства проводит в режиме видеоконференции совещание, посвященное борьбе с лесными пожарами. Во время обсуждения проблемы президент поручил Мишустину отправиться в субъекты Федерации, где горят леса.

Кроме того, Владимир Путин дал согласие на поездку мэра Москвы Сергея Собянина в Рязанскую область, чтобы посмотреть на работу московской группировки в борьбе с пожарами. Столичный градоначальник сам обратился к президенту с просьбой поручить ему такую поездку.

Российский лидер заявил, что Собянин правильно делает, оказывая поддержку соседнему региону в борьбе с лесными пожарами. Это и в интересах москвичей, поскольку "роза ветров такая, что из Рязанской области до Москвы все-таки доносится этот дым, создает проблемы для людей", цитирует президента РИА Новости.

В Гидрометцентре ранее рассказали, что для полного устранения лесных пожаров в Рязанской области нужны ливневые либо затяжные дожди. Однако до конца текущей недели их ожидать не стоит.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Михаил Мишустин в вертолете
Михаил Мишустин в вертолете
Природные пожары
Природные пожары
Совещание по вопросам пожароопасной обстановки на территории Рязанской области
Совещание по вопросам пожароопасной обстановки на территории Рязанской области
Тушение природных пожаров
Тушение природных пожаров
Тушение природных пожаров
Тушение природных пожаров
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.