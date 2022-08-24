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WP: Зеленский был готов уйти в отставку

13:43
  • среда
  • 24 августа 2022

Об этом, по данным журналистов, заявлял сам украинский президент

Президент Украины Владимир Зеленский был согласен подать в отставку в феврале 2022 года для прекращения спецоперации России. Об этом рассказали информированные источники газеты The Washington Post.
Зеленский отказался прекращать огонь

По словам Зеленского, которые приводит издание, он не держится за власть и "если вопрос только в том, чтобы мне уйти и это остановит кровопролитие, то я только за".

Зеленский якобы выражал готовность сложить президентские полномочия немедленно, поскольку "стал заниматься политикой не для этого".

При этом западные политики, по сведениям WP, предлагали Зеленскому помощь и содействие при желании покинуть Киев. Однако Зеленский подозревал, что некоторые из его зарубежных собеседников просто хотели, чтобы конфликт закончился как можно быстрее, а его администрация фактически сдалась России, пишет газета.

Ранее заместитель председателя российского Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что результатом ситуации на Украине для ее лидера для Владимира Зеленского окажется трибунал или возврат в комедийное шоу.

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