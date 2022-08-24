WP: Зеленский был готов уйти в отставку

Об этом, по данным журналистов, заявлял сам украинский президент

Президент Украины Владимир Зеленский был согласен подать в отставку в феврале 2022 года для прекращения спецоперации России. Об этом рассказали информированные источники газеты The Washington Post.

По словам Зеленского, которые приводит издание, он не держится за власть и "если вопрос только в том, чтобы мне уйти и это остановит кровопролитие, то я только за".

Зеленский якобы выражал готовность сложить президентские полномочия немедленно, поскольку "стал заниматься политикой не для этого".

При этом западные политики, по сведениям WP, предлагали Зеленскому помощь и содействие при желании покинуть Киев. Однако Зеленский подозревал, что некоторые из его зарубежных собеседников просто хотели, чтобы конфликт закончился как можно быстрее, а его администрация фактически сдалась России, пишет газета.

Ранее заместитель председателя российского Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что результатом ситуации на Украине для ее лидера для Владимира Зеленского окажется трибунал или возврат в комедийное шоу.

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