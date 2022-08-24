МЧС предупредило москвичей об аномальной жаре до конца недели

Воздух прогреется до 32 градусов

На этой неделе среднесуточная температура воздуха в Москве и области может превысить норму на семь градусов.

Об этом в среду предупредили россиян в пресс-службе Главного управления МЧС России. "С 24 по 29 августа в Москве ожидается аномально жаркая погода", - говорится в сообщении.

В четверг, пятницу и на выходных дневная температура в городе составит плюс 30-32 градусов, по Московской области плюс 27-32 градусов. Осадков не ожидается.

В эти дни важно избегать перегрева на солнце, носить одежду светлых тонов и головной убор, пить больше воды.

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