Задержанного Ройзмана доставят в Москву

Для проведения следственных действий

Экс-главу Екатеринбурга Евгения Ройзмана доставят в Москву для проведения следственных действий.

Об этом сообщили в полиции в среду, 24 августа. Возбуждено уголовное дело по статье "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации".

Ройзмана задержали утром 24 августа в Екатеринбурге. Его подозревают в дискредитации Вооруженных Сил России.

В квартире политика, а также фонде и частном музее "Невьянская икона" прошли обыски.

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