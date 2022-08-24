Молдавия попросила у России отсрочку за газ до конца года

"Газпром" согласился ждать платежей за август до 1 сентября

Молдавия надеется, что "Газпром" примет просьбу Кишинёва о разрешении заплатить за поставки газа позднее, то есть до конца 2022 года. Об этом в среду, 24 августа, рассказал молдавский вице-премьер Андрей Спыну.

По словам политика, "Молдовагаз" должна найти решение через взаимопонимание с "Газпромом", который фактически является акционером компании "Молдовагаз", контролируя 65% акций.

Официальный Кишинёв сделало все возможное за последний год, чтобы обеспечить своевременные выплаты за поставки российского газа, заявил Спыну.

По его словам, "сейчас пришло время, чтобы и крупнейший акционер "Молдовагаза" принял их просьбу о разрешении заплатить позднее", сообщает ТАСС.

Ранее в "Газпроме" рассказали, что компания согласилась перенести срок оплаты поставок российского газа за август для Молдавии. Кишинёв рассчитался за июль, но не смог внести аванс за текущий месяц. "Газпром" рассчитывает, что в дальнейшем молдавская сторона будет исполнять свои контрактные обязательства в полном объеме и в срок.

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