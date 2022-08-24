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В России резко подешевели iPhone

14:01
  • среда
  • 24 августа 2022

Это связано в том числе с укреплением курса рубля

Как пишет в среду газета "Известия", за последний месяц в России резко подешевели iPhone, ввезенные в страну по параллельному импорту.

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В частности, iPhone 13 Pro Max в начальной комплектации на 128 Гб подешевел с начала августа почти на 20 тысяч рублей. В максимальной конфигурации на 1 Тб смартфон теперь стоит 179990 рублей (245990 рублей в июле).

Эксперты объясняют, что падение цен связано не только с укреплением курса рубля, но и с грядущей презентацией новых iPhone, которая запланирована на начало сентября.

"Кроме того, снижению цен поспособствовало построение новых логистических цепочек", уточнила пресс-секретарь Tele2 Дарья Колесникова.

Новые iPhone 14 поступят в продажу 16 сентября.

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