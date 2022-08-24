Островное государство не собирается принимать ни одну из сторон

Евросоюз и США стремятся добиться того, чтобы Мадагаскар осудил действия России на Украине и присоединился к их позиции на мировой арене. Об этом в среду, 24 августа, рассказал министр иностранных дел Республики Мадагаскар Ришар Рандриамандрату.

Политик подчеркнул, что Мадагаскар не займет чью-либо сторону в конфронтации по украинскому кризису и не отступит под давлением Запада.

Рандриамандрату отметил, что хотя Брюссель и Вашингтон добиваются от Мадагаскара осуждения действий России на Украине, малагасийское правительство решило иначе и занимает нейтральную позицию в этом кризисе.

Мадагаскар сохраняет нейтралитет по отношению к конфликту на Украине и к другим очагам напряженности в мире, оставаясь открытым для всех, кто "с добрыми намерениями" готов помочь островному государству в развитии экономики, заявил министр.

Власти Мадагаскара напомнили, что Россия предоставила свои средства и возможности, чтобы содействовать государству в этом направлении, сообщает ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Украина — это лишь один из секторов напряженности, которые создает коллективный Запад, пытаясь ослабить соперников и сохранить прежнюю власть. Такие же очаги США и их союзники пытаются организовать в Африке.

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