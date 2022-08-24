ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Мадагаскар пожаловался на давление Запада из-за спецоперации России

14:21
  • среда
  • 24 августа 2022

Островное государство не собирается принимать ни одну из сторон

Евросоюз и США стремятся добиться того, чтобы Мадагаскар осудил действия России на Украине и присоединился к их позиции на мировой арене. Об этом в среду, 24 августа, рассказал министр иностранных дел Республики Мадагаскар Ришар Рандриамандрату.
Лавров рассказал о поддержке Сирией российской спецоперации

Политик подчеркнул, что Мадагаскар не займет чью-либо сторону в конфронтации по украинскому кризису и не отступит под давлением Запада.

Рандриамандрату отметил, что хотя Брюссель и Вашингтон добиваются от Мадагаскара осуждения действий России на Украине, малагасийское правительство решило иначе и занимает нейтральную позицию в этом кризисе.

Мадагаскар сохраняет нейтралитет по отношению к конфликту на Украине и к другим очагам напряженности в мире, оставаясь открытым для всех, кто "с добрыми намерениями" готов помочь островному государству в развитии экономики, заявил министр.

Власти Мадагаскара напомнили, что Россия предоставила свои средства и возможности, чтобы содействовать государству в этом направлении, сообщает ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Украина — это лишь один из секторов напряженности, которые создает коллективный Запад, пытаясь ослабить соперников и сохранить прежнюю власть. Такие же очаги США и их союзники пытаются организовать в Африке.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Военнослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.