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Суд объяснил штраф Шевчуку за дискредитацию ВС

14:02
  • среда
  • 24 августа 2022

Лидера ДДТ оштрафовали на 50 тысяч рублей

Советский суд Уфы представил мотивировочное постановление по делу о дискредитации ВС России лидером группы ДДТ Юрием Шевчуком, передает РИА "Новости".

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Как говорится в документе, 18 мая на концерте в Уфе музыкант "высказывал негативные выражения в адрес президента, призывая зрителей отвечать на его вопросы, тем самым осуществлял публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС России".

Защита в ходе процесса заявила, что Шевчук, как сообщил прежде он сам, "всегда выступал против войн в любой стране и в любые времена".

В итоге лидера ДДТ оштрафовали на 50 тысяч рублей.

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Юрий Шевчук
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