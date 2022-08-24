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Путин предостерег от "разбазаривания" заповедников

14:41
  • среда
  • 24 августа 2022

Президент прокомментировал законопроект об экологическом туризме

Создание нормативно-правовой базы для привлечения частных инвестиций в рамках развития особо охраняемых природных территорий не должно сопровождаться возникновением правовых лазеек для "разбазаривания" заповедников. Такое заявление в среду, 24 августа, сделал российский лидер Владимир Путин.

Президент прокомментировал подготовку закона об экологическом туризме, который предусматривает возможность привлечения частных инвестиций для развития таких территорий. По словам Путина, это "дело правильное, благородное".

Однако нельзя допустить создание лазеек "для того, чтобы кто-то мог использовать их для коммерческой застройки и последующего разбазаривания этих особо охраняемых территорий и распродажи этих территорий", подчеркнул глава государства.

Путин призвал подумать над этим и Минприроды, и депутатов Госдумы, и представителей экологических организаций, сообщает "Интерфакс".

Ранее российское правительство утвердило план развития туризма до 2035 года, который предусматривает комплекс мер государственной поддержки отрасли. Среди них — поддержка развития сельского и экологического туризма.

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