У Польши возникли серьезные проблемы с заменой российского угля

В апреле Польша полностью запретила импорт угля из России

Импортируемый Польшей уголь может заменить российский или польский лишь в минимальной степени, сообщает издание Rzeczpospolita.

"Калорийность импортного угля меньше, чем отечественного. Полякам понадобится больше угля, чем рассчитывали. Импортный энергетический уголь может лишь в минимальной степени заменить российский и отечественный для нужд индивидуальных потребителей", - говорится в материале.

Там также отмечено, что после просеивания из каждой тонны энергетического угля остается лишь от 10% до 20% пригодного для продажи индивидуальным потребителям в качестве топлива продукта.

В апреле Польша полностью запретила импорт угля из России. В итоге сегодня стоимость тонны угля у частных поставщиков достигает трех тысяч злотых (около 640 долларов).

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