Шотландский велогонщик стал чемпионом и умер

Сердце спортсмена остановилось, когда он просто лежал в постели

В возрасте 37 лет скончался специализировавшийся на маунтинбайке шотландский велогонщик Раб Уорделл, сообщает Eurosport.

В воскресенье спортсмен одержал победу на чемпионате Шотландии по маунтинбайку. Во вторник же у него случилась остановка сердца.

"У него остановилось сердце, когда мы лежали в постели. Я пыталась ему помочь, медики прибыли через несколько минут, но им не удалось его спасти", - написала в соцсетях девушка Уорделла Кэти Арчибальд.

Союз велосипедистов Шотландии выразил соболезнования родным и близким Уорделла.

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