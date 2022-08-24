Шотландский велогонщик стал чемпионом и умер

Сердце спортсмена остановилось, когда он просто лежал в постели
В возрасте 37 лет скончался специализировавшийся на маунтинбайке шотландский велогонщик Раб Уорделл, сообщает Eurosport.
В воскресенье спортсмен одержал победу на чемпионате Шотландии по маунтинбайку. Во вторник же у него случилась остановка сердца.
"У него остановилось сердце, когда мы лежали в постели. Я пыталась ему помочь, медики прибыли через несколько минут, но им не удалось его спасти", - написала в соцсетях девушка Уорделла Кэти Арчибальд.
Союз велосипедистов Шотландии выразил соболезнования родным и близким Уорделла.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"