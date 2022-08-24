ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Шотландский велогонщик стал чемпионом и умер

14:40
  • среда
  • 24 августа 2022

Сердце спортсмена остановилось, когда он просто лежал в постели

В возрасте 37 лет скончался специализировавшийся на маунтинбайке шотландский велогонщик Раб Уорделл, сообщает Eurosport.
Бывший футболист "Спартака" скончался в возрасте 29 лет

В воскресенье спортсмен одержал победу на чемпионате Шотландии по маунтинбайку. Во вторник же у него случилась остановка сердца.

"У него остановилось сердце, когда мы лежали в постели. Я пыталась ему помочь, медики прибыли через несколько минут, но им не удалось его спасти", - написала в соцсетях девушка Уорделла Кэти Арчибальд.

Союз велосипедистов Шотландии выразил соболезнования родным и близким Уорделла.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Раб Уорделл
Раб Уорделл
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.