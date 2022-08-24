Собянин принял участие в совещании с президентом по вопросу ликвидации природных пожаров

Он отметил, что в Московском регионе ситуация с пожарами стабильная

Ситуация с лесными пожарами в Московском регионе стабильная, серьезных возгораний нет. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в ходе совещания с президентом Владимиром Путиным.

"В самом регионе, Московском регионе, ситуация стабильная, несмотря на сложный пожароопасный период, каких-то серьезных возгораний нет", - отметил мэр.

Он напомнил, что после ситуации в 2010 году, когда Москву заволокло дымом от горящих торфяников, было принято решение об их обводнении. Сегодня такой опасной ситуации нет, заверил Собянин.

Также столичный мэр предложил присваивать природным пожарам уровень федерального реагирования. Сегодня это случается не всегда, поскольку пожары происходят на территории одного региона.

"Но дело в том, что смог распространяется на расстояние до 400 км, накрывая близлежащие регионы. Сегодня дымом из Рязанской области накрыто где-то и накрывается периодически порядка 20 млн жителей из других регионов. Поэтому, конечно, в таких случаях надо принимать уже официальные решения федерального реагирования: обязывать близлежащие регионы выделять необходимую технику и людей для оперативного тушения пожаров", - сказал Собянин.

Так, Москва уже выделила 8,7 тыс. человек, 2386 единиц техники, шесть вертолетов, 28 мощных бульдозеров для борьбы с тушением пожаров в Рязанской области.

"Верховые пожары перепрыгивают через минерализованные полосы, уже созданных, распространяясь дальше. За последние несколько суток пожар ушел на север еще на 7-8 км. Тем не менее сегодня уже ситуация более контролируемая становится. Я считаю, что в течение суток-двое пожар должен быть локализован", - отметил мэр.

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