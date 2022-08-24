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Правительство запустило новую программу расселения из аварийного жилья

14:45
  • среда
  • 24 августа 2022

Выделено 22,5 миллиарда рублей

В России запускается новая программа расселения аварийного жилья.

Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Ожидается, что программа ускорит снос и реконструкцию домов, которые стали непригодными для жизни за последние пять лет.

"В стране продолжается расселение людей из аварийного жилья, президентом поставлена задача форсировать такую работу. Для этого правительство запускает новую программу", - сообщил глава кабмина.  

В 2022 году на нее выделено 22,5 миллиарда рублей. Первыми средства будут получать девять регионов, которые до 1 мая в полном объеме завершили работу по расселению из жилого фонда, признанного аварийным на начало 2017 года.

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