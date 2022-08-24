Центр Гамалеи начнет производство адаптированной вакцины от ковида

Также центр близок к завершению клинических исследований препарата от коронавируса на основе антител

Заместитель директора центра Гамалеи по научной работе Денис Логунов рассказал о производстве модифицированной под актуальный штамм коронавируса вакцины.

"В ближайшие два месяца мы сможем, наверное, выйти с актуализированным вариантом вакцины на производственные мощности в стране", - цитирует специалиста "Интерфакс".

Он добавил, что рабочая группа с участием Минздрава должна ускорить и оптимизировать процесс исследований и регистрации противокоронавирусных препаратов.

Как уточнил Логунов, центр также близок к завершению клинических исследований препарата от коронавируса на основе антител. Регистрация ожидается в ближайшие месяцы.

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