Французам предстоит столкнуться с дефицитом

Президент Франции Эмманюэль Макрон на открытии первого после летних каникул заседания Совета министров заявил, что страна переживает большие потрясения.

"По сути, то, что мы переживаем, - это можно считать окончанием периода изобилия. Нам придется столкнуться с экономическими последствиями. Речь идет о продуктах и технологиях, которые казались нам всегда доступными", - уточнил глава государства (трансляцию вел канал BFMTV).

Он добавил, что после украинского конфликта и климатического кризиса французы снова столкнутся с дефицитом той или иной продукции и технологических материалов.

Как при этом заметил Макрон, "свобода имеет свою цену, которая может потребовать жертв".

Россия с 24 февраля ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса от геноцида со стороны киевских властей. Запад во главе с США и Великобританией называет это "актом агрессии" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"