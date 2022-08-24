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США выделят Украине почти 3 млрд долларов

15:21
  • среда
  • 24 августа 2022

Это самый крупный пакет военной помощи от США

США приняли решение о выделении очередного пакета военной помощи Украине в размере 2,98 млрд долларов. Об этом в среду, 24 августа, рассказал президент Соединенных Штатов Джо Байден.
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Байден "с гордостью", по его собственному выражению, объявил, что очередной транш помощи будет предоставлен Киеву в рамках американской инициативы в сфере безопасности.

Это позволит Украине приобрести системы противовоздушной обороны, артиллерийские системы и боеприпасы, системы защиты от беспилотников и радары, чтобы страна "могла продолжать обороняться в долгосрочной перспективе".

Как отметил американский лидер, это крупнейший пакет военной помощи из всех, которые до сих пор выделял Киеву Вашингтон, сообщает РИА Новости.

Ранее украинские власти заявили, что предоставление Киеву 50 американских реактивных систем залпового огня HIMARS изменит ход специальной операции. 50 таких систем обойдутся в 200 млн долларов, но "это не огромная сумма денег", считают в Киеве.

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