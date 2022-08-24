Мишустин: российский бюджет справляется с внешними вызовами

Премьер оценил результаты исполнения федерального бюджета

Федеральный бюджет России успешно справляется с внешними вызовами в условиях санкций, о чем говорит сокращение объема внешнего долга и другие показатели. Об этом в среду, 24 августа, рассказал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Несмотря на сильнейшее внешнее давление, как на отдельные компании, так и на экономику нашей страны, результаты исполнения бюджета за первое полугодие 2022 года "в целом достойные", отметил Мишустин на заседании правительства.

Доходы бюджета за первое полугодие выросли почти на четверть по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и превысили 14 трлн рублей, расходы – чуть более 12,5 трлн рублей, то есть сохранились на том же уровне, что и за первые шесть месяцев 2021 года.

На треть снизился объем государственного внешнего долга. Это важная составляющая для обеспечения сбалансированности бюджетной системы.

Кассовое исполнение бюджета идет в целом в соответствии со сроками, а значит, регионы, отрасли и граждане своевременно получают ресурсы, предусмотренные в основном финансовом документе страны, цитирует Мишустина пресс-служба Кремля.

Ранее сообщалось, что в январе — июне 2022 года профицит федерального бюджета России, по предварительной оценке, составил 1,37 трлн рублей. Доходы превысили 14 трлн рублей и составили 56% к общему объему доходов федерального бюджета, утвержденному федеральным законом. Расходы составили 12,6 трлн рублей (53,4% к общему объему расходов федерального бюджета).

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