Кофе подорожал до максимума за два месяца

На бирже ICE фьючерсы на арабику в ходе торгов в среду поднимались выше 2,3 доллара за фунт

Как сообщает Trading Economics, на опасениях сокращения поставок из-за засушливой погоды в Бразилии цены на кофе сорта арабика поднялись до максимума за два месяца.

Так, на бирже ICE фьючерсы на арабику в ходе торгов в среду поднимались выше 2,3 доллара за фунт впервые с 22 июня.

По данным синоптиков, за последнюю неделю бразильский штат Минас-Жерайс не получил ни капли дождя. Именно там производится порядка 30% всей арабики в Бразилии.

Вместе с тем уровень запасов арабики на отслеживаемых ICE складах по состоянию на 22 августа составлял 627750 мешков.

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