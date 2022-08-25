Гороскоп на сегодня, 25 августа, для всех знаков зодиака

У Близнецов четверг будет идеальным днем для мелких дел, Львам стоит побыть в тени

Овны

Вы успеете запрыгнуть в автобус, вовремя отправить письмо или ответить на звонок нужным голосом. Согласитесь, иногда везение в мелочах – это решающий фактор!

Тельцы

Сегодня день незначительных побед, из которых в итоге и складывается успех. Не спешите и делайте все дела тщательно, тогда за этим последует что-то хорошее.

Близнецы

Вам удастся найти толкового мастера или помощника по дому, сдать что-то в ремонт, химчистку. Этот день не обещает золотые горы, но для мелких дел он идеален!

Раки

Вы получите обнадеживающие новости о том, что попали в какой-то важный список или успели подать документы. Также именно сегодня вам повезет с поиском психолога.

Львы

Вам сегодня не стоит пытаться выделиться из толпы и заявлять что-то важное на совещаниях или в рабочих чатах. Побудьте в тени, это полезно для оценки обстановки.

Девы

Вам неожиданно придут на помощь коллеги, друзья или люди, с которыми вы учитесь. Благодаря этому у вас могут начаться отличные взаимовыгодные отношения.

Весы

Вам станет известна чужая тайна, причем важная, что вызовет соблазн поделиться с кем-то информацией. Если удержитесь от этого – судьба вас чем-то наградит.

Скорпионы

Вы будете чувствовать себя в родной стихии: сегодня день будет посвящен интригам и деньгам. Возможно, вы увидите это в кино, а не в своей жизни.

Стрельцы

Сегодня можно заключить выгодную сделку, получить желанное приглашение в компанию мечты или работу в крутом проекте. Планеты предупреждают: будьте смелее, но не изображайте из себя звезду.

Козероги

Сложная комбинация из мелких событий сложится в вашу пользу. Сегодня хороший день, когда для успеха достаточно оказаться в нужное время в нужном месте.

Водолеи

Представители знака помогающих профессий сегодня получат отличные шансы на рост доходов. Всем остальным тоже можно попытать удачи – по крайней мере хуже точно не будет!

Рыбы

Будьте общительны и открыты в этот день, потому что если в вашу жизнь придет что-то хорошее, то только от людей. Читайте все письма и сообщения в важных чатах.

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