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НАТО взялась за производство меда

15:31
  • среда
  • 24 августа 2022

Основную часть урожая продают на благотворительном базаре

Пресс-служба НАТО сообщила, что штаб-квартира альянса в Брюсселе разместила на своей территории четыре улья в рамках участия в европейских экологических проектах.
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Уточняется, что проект был запущен еще в 2020 году, а теперь число ульев удвоилось.

"Каждый улей производит порядка 80-100 килограммов меда за сезон, большая часть которого остается пчелам для поддержания жизнедеятельности", - сказано в сообщении.

Там также отмечено, что пчеловоды НАТО собирают с каждого улья порядка 25 килограммов меда в год. Основную часть урожая продают на благотворительном базаре.

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