В Совфеде предложили содействовать вступлению ДНР и ЛНР в ООН

С такой идеей выступил сенатор Константин Косачев

Россия готова всемерно содействовать принятию Донецкой и Луганской народных республик в ООН. Такое заявление в среду, 24 августа, сделал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

По словам сенатора, Россия признаёт, уважает и соблюдает санкционные режимы, введенные по решениям Совета Безопасности ООН в соответствии с уставом организации, включая и те, которые были введены в отношении КНДР и Ирана. Но это обязательства России перед ООН и перед международным сообществом.

Аналогичным образом России следует признавать за ДНР и ЛНР как суверенными государствами право действовать в международных делах в соответствии с их собственными интересами и международными обязательствами, которые на данном этапе не обременены соображениями членства в ООН, отметил Косачев.

Если же кто-то будет требовать от ДНР и ЛНР соблюдения устава ООН, "для начала надо принять оба государства в эту организацию", чему Россия готова содействовать, цитирует сенатора РИА Новости.

Ранее сообщалось, что после признания Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик на такой же шаг пошли власти Северной Кореи. В Кремле заявили, что расценивают это решение позитивно.

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