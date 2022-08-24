Глава МИД Британии приготовилась применить ядерное оружие

Лиз Трасс не будет колебаться при необходимости

Посольство России направило в латвийский МИД ноту протеста в связи со сносом памятника Освободителям Риги. В Москве демонтаж монумента назвали варварской русофобской выходкой и очередным актом вандализма на государственном уровне. Работы по сносу памятника начались накануне, несмотря на массовые протесты русскоязычных местных жителей. На этом фоне президент Латвии призвал изолировать от общества всех граждан страны, которые не поддерживают антироссийский курс властей.

Стыдливо прикрыв место преступления зелеными полотном, два экскаватора продолжают разгребать куски бетона, которые раньше были частью монумента "Освободителям Риги". Но это, видимо, лишь начало репрессий. Власти Латвии уже на полном серьезе обсуждают, что делать с теми тысячами русских, которые выступили против сноса и поддержали спецоперацию на Украине.

"С начала конфликта на Украине в латвийском обществе появилась нелояльная государству русскоязычная часть. Наша задача – разобраться с ней и изолировать её от остального общества", - заявил Эгилс Левитс, президент Латвии.

Интересно, что подразумевал латвийский президент. Может быть, власти этой прибалтийской республики планируют создать какие-то специальные места, куда будут помещать русскоязычных граждан. Тем более, что опыт такой имеется. От Риги до печально известного местечка Саласпилс, где располагался нацистский концлагерь, всего 18 километров. Пособников Гитлера в этой стране неприкрыто чтут. Как, впрочем, и в соседней Эстонии, чей министр иностранных дел сейчас колесит по Евросоюзу, уговаривая страны запретить выдавать русским визы и все же ввести эмбарго на энергоносители, чему продолжает мешать Будапешт.

"Я сказал, что мы, соседняя с Украиной страна, особенно заинтересованы в скорейшем установлении мира. Однако наши оценки разошлись в том, способствуют ли этому санкции. Правительство Эстонии инициирует ещё один пакет ограничений, поэтому я сразу заявил, что мы даже не хотим обсуждать санкции в области энергетики", - сказал Петер Сийярто, глава МИД Венгрии.

Энергетику, вернее, её атомную сферу, обсуждали и на заседании Совбеза ООН в свете непрекращающихся обстрелов Запорожской АЭС. Российский постпред Василий Небензя приводил свидетельства очевидцев. Демонстрировал спутниковые снимки, доказывающие, что это украинская армия ведёт огонь по объекту, представляющему колоссальную опасность. Однако к этим аргументам Запад, покрывающий Киев, традиционно остался равнодушен.

"Ни одной западной делегации не хватило решимости осудить обстрелы Запорожской АЭС со стороны ВСУ и призвать киевский режим их прекратить. Такое ощущение, что наши коллеги существуют в своей параллельной реальности, в которой российские военные сами обстреливают станцию, которую охраняют. Да ещё и из американских систем", - сообщил Василий Небензя, постоянный представитель России при ООН.

Пролить свет на то, как на самом деле обстоят дела на Запорожской АЭС, мог бы визит комиссии МАГАТЭ, которой постоянно что-то или кто-то мешает туда приехать. При этом ситуация на станции действительно крайне опасна. Велик риск катастрофы, которая затронет и Европу тоже. Однако там эти риски почему-то недооценивают. Как и последствия ядерного конфликта, которые многим европейским лидерам видятся не такими уж и страшными. Оттого они так легко и отвечают на подобного рода вопросы.

Вопрос журналиста: "Если будет ядерный конфликт, и вы будете премьер-министром, нажмёте ли вы на кнопку? Что вы чувствуете при этой мысли? Ответ Лиз Трасс, министра иностранных дел Великобритании: "Я думаю, что это важная обязанность премьер-министра. Я готова это сделать".

Надувает щёки и Киев. Вслух мечтая о том, чего никогда не случится.

"Пройдя столько всего, мы не имеем права не дойти до конца. Что для нас конец войны? Раньше мы говорили: мир. Сейчас мы говорим: победа", - заявил Владимир Зеленский, президент Украины.

Этот пафос в день независимости Украины, понятное дело, рассчитан на внутреннего потребителя. Подпевают этой пропаганде и западные лидеры. Закрывая глаза на реальное положение дел, они продолжают обещать поддержку и оружие, лишь бы эта война не кончалась.

"Мы продолжим поставлять вооружение от самоходной гаубицы до зенитной системы месяц за месяцем. Мы будем снабжать украинских солдат современной военной техникой. Я хочу, чтобы вы знали, у вас есть друзья", - заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Друзья, которые делают все, чтобы погибло как можно больше украинцев. При этом и в Берлине, и в Париже, и уж тем более в Вашингтоне прекрасно понимают, что шансов у киевского режима нет.

"Мы выдаём желаемое за действительное в прессе. В Wall Street Journal, по новостям кабельного телевидения говорят, что украинцы готовят мощное контрнаступление. Но какими средствами они будут наступать? У них ничего нет. У них нет того числа военнослужащих, как в начале конфликта, их лучшие бойцы погибли, либо ранены. Последнее, что я слышал от людей на местах — это 100 тысяч погибших украинцев. Единственное, чему может способствовать наша поддержка — это потенциально задержать на короткий промежуток времени продвижение российских войск на некоторых участках театра боевых действий. Но это ничего не изменит", - уверен Дуглас Макгрегор, полковник армии США в отставке.

При этом Белый дом продолжает подливать масла в огонь. Причем целую цистерну, учитывая размеры очередного пакета военной помощи, который подписал президент США Джо Байден. Речь идёт о почти трёх миллиардах долларов. Какое именно вооружение в него войдет, пока неизвестно. Однако, судя по дерзким заявлениям Киева, ему, возможно, пообещали что-то существенное.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"