Путин назвал правильным решение Собянина по пожарам

Помощь соседним регионам - в интересах самих москвичей

Ликвидацию природных пожаров в российских регионах обсуждали сегодня на совещании у президента. Она прошла в режиме видеоконференции. Несмотря на то, что общая площадь возгорания почти в три раза меньше, чем годом ранее, из-за аномальных погодных условий непростая ситуация сложилась в Рязанской и Нижегородской областях, а также в Марий Эл. Глава государства поручил выделить дополнительные средства на ликвидацию возгораний по всей стране и оказание помощи пострадавшим. Кроме того, президент говорил о создании в стране единого центра по борьбе с природными пожарами. Он призвал наладить совместную работу в борьбе с огнём.

"Многие из участников совещания сказали, что в ближайшие два-три дня пожары могут быть локализованы. Надеюсь, что так и будет. Понимаю, что ситуация сложна на территориях. В реальной жизни все сложнее, чем в наших планах и на бумагах. Но мы всегда справлялись с этим, надеюсь, справимся и сейчас. Сейчас у всей страны основное внимание сосредоточено на событиях по освобождению Донецкой республики, стабилизации Луганской республики, но жизнь идет, возникают и другие вопросы. Хочу подчеркнуть, что у нас на реагирование на подобные чрезвычайные ситуации предусмотрены все необходимые силы, средства, ресурсы. Это просто, здесь нет никаких проблем. Всё заранее предусмотрено и есть в наличии. Вопрос только в организации работы", - заявил Владимир Путин.

Самая сложная обстановка с лесными пожарами зафиксирована в Рязанской области. Там огнём охвачено 180 тысяч гектаров леса. И это не только земли лесного фонда. Полыхают и две природоохранные территории: "Мещерский" и "Окский" заповедники. А некоторые очаги находятся всего в нескольких километрах от населённых пунктов.

Пожары продолжают распространяются из-за сухой и ветреной погоды. Их тушат более 9 тысяч человек и несколько сотен единиц техники. С воздуха и с земли. Глава государства поручил как можно быстрее ликвидировать возгорания и минимизировать ущерб от пожаров. Для помощи в Рязанскую область из разных регионов направлены дополнительные силы и техника. Самая большая группировка прибыла из столицы - почти 9 тысяч человек, около двух с половиной тысяч единиц техники, в том числе 6 вертолётов и 28 мощных бульдозеров. Они создают минерализованные полосы и траншеи для подведения воды к очагам возгорания. Об этом доложил президенту мэр Москвы.

"Дело в том, что смог распространяется на расстояние до 400 километров, накрывая близлежащие регионы, сегодня смогом и дымом из Рязанской области накрывается периодически порядка 20 миллионов жителей из других регионов. Поэтому, конечно, в таких случаях надо принимать уже официальные решения федерального реагирования, не только просить, но и обязывать близлежащие регионы выделять необходимую технику и людей для оперативного тушения пожаров", - сказал Сергей Собянин.

"К сожалению, задымление есть в Москве. Роза ветров такая, что из Рязанской области до Москвы доносит дым, создает проблемы для людей. В этой связи Сергей Семенович правильно делает, когда оказывает помощь коллегам-соседям, это нужно делать и в интересах местных жителей, и в интересах москвичей", - отметил президент.

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