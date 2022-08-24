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Сербия назвала главное отличие России от США

16:00
  • среда
  • 24 августа 2022

Москва не выдвигает Белграду никаких требований

Россия ничего не требует от Сербии, в отличие от США, в ситуации со статусом Косова. Такое заявление в среду, 24 августа, сделал министр внутренних дел республики Александар Вулин.
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Политик прокомментировал вопрос о возможности признания Белградом "ложного государства Косова", поинтересовавшись, в интересах ли Сербии "отменить Дейтонские соглашения или ввести санкции против России и остаться без газа".

Вулин заявил, что посол США в Белграде Кристофер Хилл "думает, что может заставить нас делать что угодно", при этом Россия, в отличие от Соединенных Штатов, "от нас ничего не требует", сообщает ТАСС.

Ранее посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко заявил, что обращение сербской стороны за военной помощью к Москве на фоне обострившейся ситуации в Косово и Метохии нельзя исключать. При этом дипломат отметил, что военно-техническое сотрудничество Москвы и Белграда уже обеспечило прочные позиции Сербии на Балканах.

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