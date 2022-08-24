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В Подмосковье врачи спасли проглотившего 34 магнита ребенка

15:53
  • среда
  • 24 августа 2022

Маленького пациента доставили в больницу в тяжелом состоянии

Врачи Раменской больницы в Московской области спасли полуторагодовалого ребенка, проглотившего 34 магнита, сообщил подмосковный Минздрав.
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Маленького пациента доставили в больницу в тяжелом состоянии.

"После проведения обзорной рентгенографии органов брюшной полости специалисты обнаружили, что ребенок успел проглотить 34 магнита. Операция была выполнена в экстренном порядке", - сказано в сообщении.

Сейчас ребенок чувствует себя хорошо, его уже выписали.

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