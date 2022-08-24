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Росгвардия задержала двух сотрудников Запорожской АЭС

15:54
  • среда
  • 24 августа 2022

Они сотрудничали с украинскими военными

Сотрудники Росгвардии задержали двух сотрудников Запорожской АЭС, которые сотрудничали с ВСУ. Они передали украинским военным данные о местонахождении наших солдат и техники на территории станции.

Действия задержанных угрожали безопасности Запорожской атомной электростанции, сообщили ТАСС в пресс-службе Росгвардии.

"Также задержан нарушитель пропускного режима - пособник ВСУ, который передавал координаты передвижения колонн российской техники", - говорится в сообщении.

Российская сторона в этом году неоднократно заявляла об обстрелах ЗАЭС и ее инфраструктуры украинскими военными. Удары участились в августе.

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