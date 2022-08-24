Изменить концовку сна: психолог объяснил, как избавиться от кошмаров

Не стоит стесняться обращаться за психологической помощью

Психолог Марк Трэверс в беседе с изданием Psychology Today рассказал, что тревожные сновидения могут сигнализировать о проблемах и трудностях в человеческой жизни. Специалист предложил несколько вариантов того, как можно избавиться от кошмаров.

В первую очередь, своими переживаниями следует поделиться с другими людьми, а лучше - обратиться за психологической помощью. Это сразу улучшит ситуацию.

Во-вторых, хорошо иметь при себе перед сном успокаивающие предметы - "плюшевого мишку, которого можно обнять, или успокаивающий аромат, который можно понюхать".

Кроме того, если кошмар повторяется, его следует записать.

"Затем подумайте, как вы можете изменить концовку сна. Затем каждый вечер перед сном рассказывайте новый сон вслух в течение примерно 10 минут. Этот процесс записи, изменения и репетиции является предпосылкой доказательной терапии восстановления после ночных кошмаров", - отметил Трэверс.

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