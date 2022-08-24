Путин поручил выплатить 10 тыс. рублей семьям школьников на освобожденных территориях

Поручение распространяется также на ДНР и ЛНР

Президент России Владимир Путин в среду утвердил поручение по вопросам подготовки к 2022/23 учебному году в ДНР, ЛНР, а также Запорожской, Харьковской и Херсонской областях, сообщила пресс-служба Кремля.

"Обеспечить осуществление единовременной выплаты в размере 10 тысяч рублей одному из родителей (законных представителей) детей в возрасте от 6 до 18 лет (при условии достижения ребенком возраста 6 лет не позднее 1 сентября 2022 г.), проживающих на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской, Харьковской и Херсонской областей", - сказано в поручении.

Отмечено при этом, что для получения средств дети должны приступить к обучению не позднее 15 сентября.

24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции. Обозначенная главой государства цель - демилитаризация и денацификация Украины, защита населения признанных Москвой ДНР и ЛНР от геноцида со стороны киевских властей.

В ходе СВО российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области.

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