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Специалист Минздрава рассказал о постковидном синдроме

16:47
  • среда
  • 24 августа 2022

Боли в мышцах, костях и суставах возникают примерно у 30-40% переболевших COVID-19

Главный внештатный специалист по санаторно-курортному лечению Минздрава России Михаил Никитин рассказал об отдаленных последствиях COVID-19.

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"Боли в суставах, осложнения со стороны сердечно-сосудистой и центральной нервной системы. Боли в мышцах, костях, суставах в постковидный период возникают примерно у 30-40% переболевших COVID-19 и могут иметь как постоянный, так и волнообразный характер", - сообщил Никитин (цитата по "Интерфаксу").

По его словам, коронавирус также может способствовать обострению хронических заболеваний опорно-двигательного аппарата: артрита, артроза, остеоартрита. Специалист Минздрава посоветовал ежегодно проходить санаторно-курортное лечение и вакцинацию от коронавируса.

"Практика показывает, что у привитых от COVID-19 ниже количество серьезных осложнений, а процесс реабилитации идет быстрее", - сказал он.

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