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IKEA разработала план возвращения в Россию

16:53
  • среда
  • 24 августа 2022

Но в ближайшем будущем осуществить его не удастся

Ритейлер IKEA никому не собирается продавать свой бизнес в России, чего никогда не делал и в других странах, сообщил ТАСС близкий к компании источник.
Очередная схема: мошенники начали маскироваться под сотрудников IKEA

"Ритейлер планирует вернуться самостоятельно в течение года-двух, после смены экономической обстановки и ослабления санкционного давления. Магазины - так называемые синие коробки - до возвращения IKEA будут закрыты, возможно, со следующего года сданы в аренду", - уточнил он.

Источник добавил, что порядка 700 сотрудников продолжат работать в офисах и помогать шведским коллегам.

Ранее IKEA решила сократить часть сотрудников и продать все свои четыре завода в России, объясняя это тем, что ситуация с бизнес-процессами и цепочками поставок по всему миру сильно ухудшилась.

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