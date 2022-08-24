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Патрушев предупредил о самоуничтожении Украины

17:04
  • среда
  • 24 августа 2022

Киевский режим в своем бандитизме пытается шагнуть за пределы украинских границ

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил по поводу убийства журналистки Дарьи Дугиной, что киевский режим вслед за многолетним террором в отношении миллионов жителей Украины и Донбасса теперь пытается шагнуть за пределы украинских границ.
Посольство России в США возмутилось реакцией Госдепа на убийство Дугиной

"Злорадная же реакция других официальных лиц Украины и их западных покровителей по поводу этого подлого убийства в очередной раз подтвердила подлинную сущность киевских властей, не скрывающих удовлетворения от совершенного преступления", - добавил секретарь Совбеза (цитата по ТАСС).

По его словам, в конечном итоге дальнейшее безразличие европейских политиков к "возрастающим аппетитам Киева" может привести к самоуничтожению Украины и непоправимым последствиям для самих стран Запада.

Ранее ФСБ установила, что за убийством Дугиной стоят украинские спецслужбы. Исполнительница, гражданка Украины, скрылась в Эстонии.

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Николай Патрушев
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