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Посол призвал с усмешкой относиться к санкциям Канады

17:42
  • среда
  • 24 августа 2022

Оттава пытается "изобрести некую схему международного позерства"

Посол России в Канаде Олег Степанов заявил, что санкционные меры со стороны канадского правительства в отношении России не имеют большого значения для Москвы.
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"Все эти меры эфемерны, никакого влияния они на Россию и на наших сограждан не окажут, и действительно самым лучшим образом реагирования было бы относиться к этому свысока и с усмешкой", - сказал дипломат в эфире канала "Россия 24".

Он добавил, что Оттава пытается "изобрести некую схему международного позерства".

Во вторник Канада ввела санкции против 62 физических лиц и одного оборонного предприятия России.

Россия с 24 февраля ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса от геноцида со стороны киевских властей. Запад во главе с США и Великобританией называет это "актом агрессии" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

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