Собянин рассказал, как Москва помогает Донбассу

В столице ЛНР специалисты ремонтируют школы, дороги и коммунальные объекты

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире "ТВ Центра" рассказал, как московские специалисты помогают восстанавливать Донецк и Луганск.

"Когда началась СВО, многие думали, что это расколет общество, но произошел политический консенсус. Большинство россиян и москвичей отнеслись с пониманием к задачам СВО. Они активно поддерживают ее. Поддерживая СВО, мы должны понимать, что это делается для безопасности людей Донбасса, не только ради безопасности России. Нам важно там наладить мирную жизнь. Это задача всех регионов. Мы взяли на себя Донецк и Луганск. В последнем ремонтируем школы, дороги, коммунальные объекты. С водой там еще проблемы. В Донецке пока еще летят снаряды, там опасно работать. Но мы все равно там готовим объекты к отопительному сезону", - заявил мэр Москвы Сергей Собянин в прямом эфире программы "Наш город. Диалог с мэром" на телеканале "ТВ Центр".

Москва помогает жителям ДНР и ЛНР сразу по нескольким направлениям. В первую очередь столица организовала сбор гумпомощи. Кроме этого, власти отправили в пострадавшие от действий ВСУ районы Донбасса строителей. Специалисты из Москвы помогают восстанавливать разрушенные города.

3 июня Москва и Луганск стали побратимами. Собянин тогда посетил столицу ЛНР, где подписал соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве двух столиц.

По данным на 17 августа, более 27,7 тысячи москвичей и 101 столичная организация присоединились к сбору гумпомощи для жителей ЛДНР. Людям передают продукты, товары для детей и одежду.

С начала работы штабов акции "Москва помогает" было отправлено 832,9 тонны помощи. Флагманский штаб располагается в ресурсном центре "Мосволонтер" по адресу: Ленинградский проспект, дом 5, строение 1. Еще 11 пунктов приема развернуты в коворкинг-центрах некоммерческих организаций во всех округах Москвы.

Видео: Москва и Луганск стали городами-побратимами

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