Собянин о влиянии санкций на экономику Москвы: "Мы выстояли"

Экономического коллапса не будет, заверил мэр

России фактически была объявлена экономическая война с целью разрушить страну и вызвать экономический коллапс. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире программы "Наш город. Диалог с мэром" на телеканале "ТВ Центр". Однако практика показала, что санкции нанесли больший урон тем, кто их вводил.

"У нас было огромное беспокойство в первые месяцы: как поведет себя экономика, справится ли с этими вызовами, закроются ли предприятия. Но, по большому счету, ничего не произошло. Мы выстояли. И можно сказать, что коллапса не наступит. Более того, я считаю, что мы пережили самые сложные времена, и пережили их с честью. Никакой безработицы нет, подавляющее большинство продолжает работать", - заявил Собянин.

Он заметил, что ряд иностранных предприятий все же ушел, в частности, компания Renault.

"Рено" мы забрали, за рубль практически. Более того, на счетах нам оставили 14 миллиардов для того, чтобы мы выплачивали зарплату и расплачивались с контрагентами. И мы заключили соглашение с "Камазом", чтобы мы развивали электромобили", - сказал мэр города.

Собянин добавил, что столичные власти не намерены отказываться от намеченных программ и планируют сохранить темпы развития города.

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