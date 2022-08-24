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Собянин назвал бывшие промзоны резервом развития Москвы

20:35
  • среда
  • 24 августа 2022

Столица продолжит реорганизацию заброшенных территорий

Москва продолжит реорганизацию промзон. Треть из 18 тысяч гектаров уже находятся в работе. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в прямом эфире программы "Наш город. Диалог с мэром" на телеканале "ТВ Центр".

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"Сегодня развитие бывших промышленных территорий – один из приоритетных проектов, реализуемых городом. Эта работа не вчера началась, территория ЗИЛа, Южного порта уже переживает второе рождение – эти проекты известны далеко за пределами Москвы. Какой объем таких территорий сейчас в работе? В чем принципиальный подход в реновации этих зон?" - спросил ведущий прямого эфира с мэром.

Собянин в ответ сказал, что власти города не планируют закрывать все промзоны столицы – всего это 18 тысяч гектаров.

"Не все мы хотим закрыть. Но значительная часть выглядит как после бомбежки. Разруха там. Город не может себе позволить, чтобы громадные территории такие были. Это огромные резервы для развития экономики города. Треть из промзон уже находятся в реорганизации. Еще тысячи 4 находятся под контролем. Мы анализируем. Если там нет нормальной жизни, мы создаем комплексную территорию развития. Вместо депрессивных территорий появляются современного уровня районы. Нам нужно больше уходить от локальной застройки", - сказал мэр столицы.

Ранее Собянин утвердил проекты реорганизации еще двух бывших промзон в ЮАО и ЮВАО. Как написал мэр на своей странице в соцсети "ВКонтакте", первая территория находится в Текстильщиках, между 1-м Грайвороновским проездом и строящимся участком МСД. На месте складов планируется построить жилые кварталы с квартирами для участников реновации, а также магазины, банки, кафе и рестораны.

Новую жизнь получит также территория в Нагорном районе между путями МЦК, Севастопольским проспектом, 6-м Загородным и Нагорным проездами. В бывшей промзоне появятся общественно-деловые здания, в том числе для инновационных центров, офисов, магазинов, банков и кафе. Планируется построить спортклуб и гостиницу.

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