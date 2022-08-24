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Собянин заявил о полной готовности Москвы к 1 сентября

20:50
  • среда
  • 24 августа 2022

Больше 20 зданий школ и детсадов впервые откроют свои двери.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил в прямом эфире программы "Наш город. Диалог с мэром" на телеканале "ТВ Центр", что столица полностью готова к 1 сентября.

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"5000 тысяч зданий детсадов и школ готовы к приему детишек. Наводится последний лоск", - сказал глава города.

По словам мэра, к 1 сентября в Москве построены больше 20 зданий школ и детсадов, которые впервые откроют свои двери.

Как уточнил градоначальник, в 2010 году в московскую систему образования входил миллион детей, а сегодня - 1 миллион 600 тысяч.

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