ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

На северо-востоке Москвы загорелся склад

17:51
  • среда
  • 24 августа 2022

Есть пострадавшие

На северо-востоке Москвы произошел пожар на складе, передает РИА "Новости" со ссылкой на экстренные службы.

Названа возможная причина пожара в Мытищах
Начало пожара на складе OZON попало на видео

"Три человека предварительно надышались угарным газом, переданы врачам", - уточнил собеседник агентства.

Площадь возгорания составляет около 800 квадратных метров.

Уточняется, что ЧП случилось в трехэтажном складском здании в Сигнальном проезде.

ОБНОВЛЕНИЕ (18:24): Как сообщила столичная прокуратура, в результате пожара "есть погибший и пострадавшие".

"Данные уточняются, идет тушение пожара", - говорится также в сообщении. Площадь выросла до 1500 "квадратов".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Пожарные Москвы на месте возгорания
Пожарные Москвы на месте возгорания
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.