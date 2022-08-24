На северо-востоке Москвы загорелся склад

Есть пострадавшие

На северо-востоке Москвы произошел пожар на складе, передает РИА "Новости" со ссылкой на экстренные службы.

"Три человека предварительно надышались угарным газом, переданы врачам", - уточнил собеседник агентства.

Площадь возгорания составляет около 800 квадратных метров.

Уточняется, что ЧП случилось в трехэтажном складском здании в Сигнальном проезде.

ОБНОВЛЕНИЕ (18:24): Как сообщила столичная прокуратура, в результате пожара "есть погибший и пострадавшие".

"Данные уточняются, идет тушение пожара", - говорится также в сообщении. Площадь выросла до 1500 "квадратов".

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